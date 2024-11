GP Las Vegas F1: Hamilton lidera dobradinha Mercedes no TL1

O piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, marcou o ritmo durante a primeira sessão de treinos livres de quinta-feira à noite para o Grande Prémio de Las Vegas, liderando confortavelmente a tabela de tempos na frenteb do companheiro de equipa George Russell e do McLaren de Lando Norris.

Com o sol a pôr-se e os holofotes a iluminarem a pista, os pilotos saíram prontamente quando o TL1 começou, para sentirem os níveis de aderência do início do fim de semana – com muitos deslizes e escorregadelas nas condições frescas e escorregadias da pista.

Os candidatos ao título Max Verstappen e Norris não foram exceção, tendo errado drasticamente as suas entradas na Curva 14, mas ambos escaparam ilesos no início daquele que poderá ser o evento decisivo na corrida ao título de 2024.

Por outro lado, os pilotos da Williams Alex Albon e Franco Colapinto – a competir depois de um esforço gigantesco da equipa para reparar os seus carros fortemente danificados em Interlagos – foram ambos ‘notados’ por não terem seguido as instruções do Diretor de Corrida e terem atravessado a linha branca na entrada das boxes.

A meio da sessão, era Hamilton que liderava o companheiro de equipa Russell e Norris, enquanto tentava pôr para trás das costas um fim de semana desafiante no Brasil – um fim de semana que inicialmente deixou o sete vezes campeão com a sensação de “não querer voltar”.

Quando os pilotos começaram a fazer a transição para os pneus macios, Norris baixou a marca para 1m 35,954s, logo à frente da dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, com Verstappen em sexto – atrás de Oscar Piastri e Pierre Gasly, da Alpine -, pois relatou um “problema de conexão” do volante.

A Mercedes mudou para as borrachas vermelhas um pouco mais tarde, levando a um 1m 35,619s de Russell e um novo tempo P1, mais de três décimos mais rápido que Norris, com uma melhoria subsequente para 1m 35,397s superando o primeiro esforço de Hamilton.

Hamilton, no entanto, também encontrou mais tempo na sua segunda volta, passando por dois dos três sectores – e estabelecendo um novo recorde pessoal no outro – para registar 1m 35,001s e terminar com cerca de quatro décimos de vantagem no topo da tabela de tempos.

Desta forma, as Flechas de Prata terminaram a sessão com uma formação dominante de um par, seguida por Norris, Leclerc, Verstappen, Sainz e Fernando Alonso, que colocou o seu Aston Martin à frente de Piastri, Gasly e Sergio Perez, da Red Bull, nas últimas posições do top-10.

A aproximar-se do que parecem ser os seus últimos três Grandes Prémios, Kevin Magnussen mostrou um pouco de ritmo para a Haas a caminho do 11º lugar, mesmo à frente do Aston Martin de Lance Stroll, do Williams de Albon e do outro Alpine de Esteban Ocon.

Nico Hulkenberg foi 15º com o seu VF-24, seguido por Valtteri Bottas, que vai sofrer uma penalização de cinco lugares na grelha devido a um novo componente da unidade de potência, o Williams de Colapinto, o segundo Kick Sauber de Zhou Guanyu e a dupla do RB Yuki Tsunoda e Liam Lawson, que teve um início de fim de semana discreto.

Os pilotos e as equipas vão agora reagrupar-se no paddock para analisar os dados antes de regressarem à ação para o segundo treino, que está programado para começar às 6h00, hora portuguesa.