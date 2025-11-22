GP Las Vegas, F1: George Russell foi o mais rápido no TL3

George Russell liderou a terceira e última sessão de treinos livres do Grande Prémio de Las Vegas, numa sessão marcada por condições de pista complicadas, alternando entre molhada e em processo de secagem. O piloto da Mercedes estabeleceu o tempo mais rápido com uma volta de 1m34,054s já nos minutos finais, batendo Max Verstappen por 0,227s, numa fase em que todos optaram finalmente por pneus macios para tirar partido da pista mais seca.

A sessão começou com a pista húmida, obrigando a maioria dos pilotos a utilizar pneus intermédios e a cautela nas primeiras voltas. Oscar Piastri foi o primeiro em pista, mas reportou pouca aderência. A sessão acabaria por ficar comprometida para a McLaren, com Piastri a ter problemas na telemetria e Norris a ter problemas elétricos mais perto do final da sessão.

Houve momentos de tensão, como a saída de pista de Alex Albon em Turn 5, embora sem consequências graves. Gradualmente, à medida que a pista ia secando, começaram os tempos competitivos com pneus slicks, e nomes como Hamilton, Norris, Leclerc e Verstappen passaram temporariamente pelo topo da tabela de tempos.​

Na fase final, Russell foi o último a cruzar a linha de meta e conseguiu superar o tempo de Verstappen, que já não melhorou devido ao tráfego e a erros na sua última volta rápida. Alexander Albon terminou em terceiro, seguido por Isack Hadjar (Racing Bulls), Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), enquanto Pierre Gasly fechou o top 10.

Não se espera que a chuva afete em demasia a qualificação e a corrida, pelo que os dados recolhidos nesta sessão poderão tornar-se pouco relevantes.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA