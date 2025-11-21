GP Las Vegas, F1: Ferrari com boas sensações após primeiro dia

Apesar de um dia marcado por sessões atribuladas e contratempos, Charles Leclerc considera que a Ferrari está “numa posição favorável” para o Grande Prémio de Las Vegas, sublinhando o progresso evidenciado nas sessões, enquanto Lewis Hamilton mostra-se igualmente otimista face ao ritmo revelado.

Leclerc foi o mais rápido na primeira sessão de treinos, destacando-se com o Ferrari e mostrando bom desempenho mesmo sem tirar o máximo proveito dos pneus mais macios durante a segunda sessão, devido às interrupções. Terminou o TL2 em terceiro, a menos de dois décimos do melhor tempo, salientando que a equipa está competitiva, embora consciente da força evidenciada por Mercedes, McLaren e Red Bull. O monegasco destacou que “a equipa está num bom lugar” e que o objetivo passa por ir ajustando o carro para lutar pela pole position e por resultados fortes na corrida.

Durante o TL2, Leclerc foi forçado a abandonar devido a problemas de caixa de velocidades e foi chamado pelos comissários por questões técnicas relacionadas com o volante e o sistema ERS. A FIA optou por não aplicar qualquer sanção ao piloto após esclarecimentos sobre o sucedido.

Wrapping up practice day here in Las Vegas with the data we need 💪 pic.twitter.com/VU3wNva94D — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 21, 2025

Leclerc afirmou: “O nosso ritmo foi forte e acho que estamos numa posição relativamente boa, mas espero uma qualificação apertada. Estou confiante que, se encontrarmos os ajustes certos, podemos lutar pela pole.”

Hamilton, por sua vez, revelou-se animado com a evolução do Ferrari ao longo das sessões, reconhecendo que ambos os treinos foram prejudicados por bandeiras amarelas e vermelhas, o que impossibilitou voltas representativas com pneus macios. Ainda assim, ficou satisfeito com as melhorias implementadas e sente que o carro está competitivo, especialmente no primeiro setor, e acredita que há potencial para lutar nas fases seguintes do fim de semana.

Hamilton acrescentou: “Melhorámos o carro e senti-me forte em pista, sobretudo no primeiro setor. A sessão foi condicionada por bandeiras, mas retirei boas aprendizagens e estou entusiasmado para a qualificação.”