GP Las Vegas F1, Fernando Alonso: “vai ser difícil, mas em Abu Dhabi, espero melhor desempenho” | AutoSport

Fernando Alonso, piloto da Aston Martin, vem de uma grande corrida em São Paulo, onde obteve o terceiro lugar depois de uma boa luta com Sergio Pérez, mas para Las Vegas o espanhol conta com mais dificuldades, por causa das retas, antecipando que em Abu Dhabi pode voltar a ter uma boa corrida. “São Paulo foi um bom fim de semana para nós, mas agora em Las Vegas é diferente. No passado, sempre que viemos aqui, penso que para toda a gente, foi nas férias e apenas para apreciar a cidade. Agora estamos cá para correr. E amanhã as coisas tornam-se um pouco mais profissionais e sérias. Mas, ao mesmo tempo, queremos divertir-nos este fim de semana. Obviamente, ambos os campeonatos, o de pilotos e o de construtores, terminaram há algumas corridas com a vitória de Max e da Red Bull. Por isso, agora cabe a toda a gente desfrutar desta parte final da época.

Depois das três corridas consecutivas, Austin, México e Brasil, é bom ter alguns treinos livres para ganhar um pouco de ímpeto para o fim de semana e confiança, especialmente necessária aqui num circuito de rua. E sim, estou ansioso, mas sem muita pressão”, disse Alonso que está ciente que esta pista, em teoria não é boa para a Aston Martin e quanto à valia do carro: “temos de esperar e ver algumas corridas. Acho que aqui e Abu Dhabi serão tão importantes quanto São Paulo para nós em termos de compreensão do carro. Penso que Austin e o México foram muito dolorosos, mas também foram muito úteis para a equipa em termos de compreensão do carro do próximo ano. Por isso, sim, vamos ver como correm as coisas aqui. Penso que vai ser um fim de semana difícil. Talvez para nós, com estas longas rectas e assim por diante. Mas sim, acho que aqui e em Abu Dhabi, esperamos ver um melhor desempenho”, disse, referindo-se depois às temperaturas que se esperam: “Acho que temos de correr primeiro e depois ver como se porta o carro e os pneus. Penso que, com esta longa reta, os pneus podem perder um pouco de temperatura. Mas temos estado a enfrentar um pouco de sobreaquecimento dos pneus nos últimos três eventos. E talvez aqui seja um pouco o oposto.

Por isso, talvez alguns carros que estão a ter dificuldades no ritmo de corrida, aqui estarão bem porque conseguem manter os pneus na janela, por isso, penso que amanhã teremos algumas respostas”, disse.