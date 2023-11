GP Las Vegas, F1, Fernando Alonso: “um local como este e com o investimento feito, merece um tratamento diferente” | AutoSport

Os pilotos do pelotão da Fórmula 1 têm uma agenda extremamente preenchida fora de pista no regresso da competição a Las Vegas, com muitas entrevistas com os órgãos de comunicação que acompanham a caravana do mundial, como pelos norte-americanos, que marcam uma maior presença na ‘Cidade do Pecado’ para o Grande Prémio deste fim de semana. Apesar de ser uma prova em tudo diferente do normal, os pilotos gostariam que as atividades com comunicação social também fosse diferente, com uma agenda menos preenchida, mas que ao mesmo tempo trouxesse mais valor à Fórmula 1 e como ela é vista.

Em declarações à imprensa durante a conferência de antevisão do GP de Las Vegas, Fernando Alonso tocou num tópico importante: não conseguiram passar informação de qualidade nas muitas entrevistas que tiveram no dia dedicado à comunicação social, pelo simples facto de não terem ainda qualquer experiência com a pista, terem estado no traçado para as primeiras sensações com o novo traçado. “Tenho de dizer que acho que locais como este e com o investimento que foi feito e o local onde estamos a correr, acho que merece um tratamento um pouco diferente e um pouco mais de espetáculo do que o que fizemos hoje”, começou por explicar o piloto espanhol. “Não me importo de fazer um extra para este tipo de eventos, mas talvez possa ser equilibrado de alguma forma e reduzido, talvez, no nosso calendário, noutro sítio qualquer. Temos estado a dizer que, sim, especialmente os compromissos que temos com os meios de comunicação social – e não é nada contra vocês – mas parece que vão repetir o que temos de fazer, especialmente às quintas-feiras. Penso que estão todos muito curiosos para ver como está a pista e qual é a nossa sensação amanhã quando entrarmos no carro. E isso não vai acontecer. Vão ter, hoje [quinta-feira], muitas horas de entrevistas e sessões individuais e sessões de TV e coisas do género de algo a que não sabemos o que responder, porque nunca corremos nesta pista. Talvez amanhã, depois dos treinos livres, não tenhamos tempo para falar convosco. Por isso, talvez na quinta-feira possamos utilizar o tempo de forma um pouco mais sensata e tentar ajudar os promotores ou o que quer que seja de uma forma diferente e talvez dar-vos algo extra à sexta-feira, depois de corrermos”.

O compatriota de Alonso, Carlos Sainz tem uma opinião semelhante, afirmando que “os fins de semana começam quase mais cedo, em vez de começarem mais tarde. Estamos a acrescentar corridas ao calendário e chega-se a um ponto em que, por vezes, tudo parece um pouco repetitivo e tudo parece um pouco sobrecarregado e estamos a tentar exagerar um pouco”. O piloto da Ferrari acredita que “há coisas que, na verdade, penso que fazem muito pelo desporto e que é bom dar espetáculo e melhorar o desporto. Por outro lado, há outras coisas que parecem muito repetitivas e que quase não acrescentam nada ao fim de semana. E temos de reconsiderar a forma como moldamos todo o fim de semana. Porque, sim, corremos o risco de ser demasiado repetitivos e demasiado extravagantes”.

Por seu turno, Lando Norris afirma não ser “o maior fã de fazer este tipo de grandes eventos, espetáculos e coisas do género, mas faz parte do trabalho”, referindo-se ao momento de apresentação dos pilotos de cada equipa em Las Vegas, um momento que parece não ter agradado a muitos dos protagonistas. O jovem britânico explicou que “é definitivamente mais um espetáculo agora do que era há alguns anos atrás. Para ser honesto, só quero vir aqui e conduzir e vir aqui e correr”.