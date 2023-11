GP Las Vegas F1: Classificações / Resultados / Campeonatos | AutoSport

Vitória de Max Verstappen na corrida do Grande Prémio de Las Vegas, um triunfo muito disputado entre o piloto vencedor, Charles Leclerc e Sergio Pérez. O piloto mexicano confirmou o segundo lugar na classificação do campeonato do Mundo de pilotos de Fórmula 1 na luta com Lewis Hamilton.

Vamos conferir como ficaram as tabelas classificativas dos campeonatos do mundo após mais uma ronda, faltando apenas uma prova para o final da temporada, que se realiza já no próximo fim de semana em Abu Dhabi.

Mundial de Pilotos:

Pos. Piloto Pontos 1 Max Verstappen 549 2 Sergio Pérez 273 3 Lewis Hamilton 232 4 Carlos Sainz 200 5 Fernando Alonso 200 6 Lando Norris 195 7 Charles Leclerc 188 8 George Russell 160 9 Oscar Piastri 89 10 Lance Stroll 73 11 Pierre Gasly 62 12 Esteban Ocon 58 13 Alexander Albon 27 14 Yuki Tsunoda 13 15 Valtteri Bottas 10 16 Nico Hülkenberg 9 17 Daniel Ricciardo 6 18 Zhou Guanyu 6 19 Kevin Magnussen 3 20 Liam Lawson 2 21 Logan Sargeant 1 22 Nyck de Vries 0

Mundial de Construtores:

Pos. Construtor Pontos 1 Oracle Red Bull Racing 822 2 Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 392 3 Scuderia Ferrari 388 4 McLaren F1 Team 284 5 Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team 273 6 BWT Alpine F1 Team 120 7 Williams Racing 28 8 Scuderia AlphaTauri 21 9 Alfa Romeo F1 Team Stake 16 10 MoneyGram Haas F1 Team 12

Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Image/Red Bull Content Pool