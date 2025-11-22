GP Las Vegas F1: Charles Leclerc frustrado pela incapacidade da Ferrari à chuva

Charles Leclerc voltou a mostrar profunda frustração com o desempenho da Ferrari em piso molhado, depois de se qualificar apenas em nono lugar para o Grande Prémio de Las Vegas. O monegasco reiterou que a falta de aderência em condições de chuva é um problema crónico da equipa desde que lá chegou, e deixou críticas duras ao comportamento do carro.

Tanto Leclerc como Lewis Hamilton se queixaram de falta de aderência, com o britânico a cair logo na primeira fase da qualificação. Leclerc, já na sua sétima época em Maranello, considera que a Ferrari continua sem conseguir encontrar uma solução estrutural para o problema em pista molhada e admite que, apesar de múltiplas alterações de afinação, o carro permanece imprevisível e propenso a erros.

O piloto sublinha que nem Hamilton, nem o antigo colega de equipa Carlos Sainz, conseguiram ajudar a desbloquear o enigma, apesar da experiência acumulada noutras equipas. Leclerc refere que a equipa já “virou o carro do avesso” em busca de respostas, mas que cada aparente progresso em condições de chuva acaba por ser desmentido na sessão seguinte, reforçando a sensação de impasse técnico e desgaste psicológico.

“Enormes dificuldades em encontrar aderência neste tipo de condições”

“Tem sido assim desde que cheguei à equipa. Temos tido enormes dificuldades em encontrar aderência neste tipo de condições. É extremamente frustrante porque era provavelmente o meu maior ponto forte nas categorias júnior.”

“Não faço ideia do que se trata, porque já virámos o carro do avesso. Tivemos o Lewis e, obviamente, o Carlos antes dele, que vieram de outras equipas e podiam dizer‑nos o que sentiam com outros carros, mas é extremamente difícil encontrar aderência com o nosso. É também muito, muito imprevisível, o que nos leva a cometer muitos erros. Não é por falta de esforço, porque com a equipa tentámos absolutamente tudo, mas por alguma razão ainda não encontrámos o nosso caminho.”

“No molhado, tivemos poucas surpresas positivas, mas, por alguma razão, sempre que achámos que tínhamos percebido alguma coisa, fomos desmentidos na sessão seguinte.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA