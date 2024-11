GP Las Vegas, F1: Carlos Sainz: “Precisamos de vitórias para bater a McLaren”

Depois da pole no México e fim da grelha no Brasil, primeira linha para Carlos Sainz em Las Vegas, a confirmar a boa forma da Ferrari: “foi muito complicado. Foi uma qualificação difícil e equilibrada. Um pouco mais perto da pole do que eu estava à espera. Na verdade, pensei que tinha a pole, mas depois o George (Russell) veio muito, muito rápido no final, mas estou muito contente.

Vamos começar numa boa posição para amanhã. P2 no ano passado, mas 12º na grelha por causa da famosa tampa de escoamento. Este ano começo em P2, por isso espero que consigamos fazer melhor.

Temos de continuar confiantes de que amanhã podemos estar a lutar na frente ainda mais do que hoje. Por isso, se hoje estivemos perto na qualificação, amanhã podemos ter uma hipótese de lutar pela vitória e esse será o nosso objetivo.

Obviamente, as ultrapassagens e a estratégia serão diferentes amanhã. Sinto que hoje a Mercedes foi muito boa a ligar os pneus. Se virmos no primeiro sector, eles estavam a voar, tinham três décimos de vantagem sobre nós, e nós estávamos a voltar à medida que a volta avançava. Mas amanhã é uma folha limpa, um novo começo e veremos como está o carro com muito combustível. Precisamos de vitórias para bater a McLaren [no Campeonato de Construtores]. Por isso, precisamos de ganhar.”