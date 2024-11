GP Las Vegas F1, Carlos Sainz: “Foi um pouco chocante com os pneus médios”

Carlos Sainz terminou em terceiro o GP de Las Vegas de F1, naquele que é o seu oitavo pódio da época, que incluem duas vitórias e um segundo lugar. A Ferrari esteve bem, mas não o suficiente para lutar pela vitória. Esperava-se mais da Scuderia, mas a degradação dos pneus médios acabou por ser mais elevada do que o esperado, o que retirou os carros vermelhos da luta pela vitória : “Foi um pouco chocante com os pneus médios. Esperava que fosse forte com este pneu, mas durou oito voltas. A partir daí, foi uma corrida de limitação de danos. Não me senti confortável com o carro e não estava forte hoje. Gostava de ter sido um pouco mais rápido e de ter lutado com o George pela vitória, mas não foi possível. Voltámos com um P3, que era o máximo que podíamos fazer hoje.”