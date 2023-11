GP Las Vegas, F1: Acompanhe uma volta ao traçado a bordo do Safety Car (vídeo) | AutoSport

Nenhum dos 20 monolugares do pelotão da Fórmula 1 esteve no traçado da Strip de Las Vegas, palco do próximo Grande Prémio da temporada, no regresso do mundial à capital norte-americana do jogo. Mas o Safety Car já realizou algumas voltas ao novo traçado, estando agora disponíveis no YouTube e algumas partes nas redes sociais da Fórmula 1, como pode ver de seguida:

The @MercedesAMG Safety Car sends it down the Las Vegas Strip for the first time 🤩#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/UqcerilLnt — Formula 1 (@F1) November 16, 2023