GP Las Vegas F1: A velocidade máxima da Red Bull

A Red Bull descobriu uma potencial fraqueza quando participou nos treinos livres, uma vez que se viu notoriamente abaixo da velocidade máxima em comparação com os seus principais rivais.

A asa traseira que têm à sua disposição é mais adequada às exigências de maior força descendente do Qatar e de Abu Dhabi, que se seguem a esta corrida, e tem um nível de resistência maior do que as da McLaren e da Ferrari.

A Red Bull tomou a decisão, depois de Monza, de não desenhar uma asa específica para Las Vegas, mas sim alocar recursos noutros locais.

Mas depois de dar um passo em frente na sexta-feira, a Red Bull espera ter encontrado um compromisso com uma configuração que irá gerar mais calor nos seus pneus nas curvas. Se isso permitir que Max Verstappen e Sergio Perez se mantenham próximos dos carros da frente, a utilização do DRS também garantirá que não percam muito tempo.

Certamente que não prejudicou a equipa nas zonas de controlo de velocidade na qualificação, quando o DRS podia ser utilizado livremente, e Perez espera que o défice não seja tão grande na corrida para tentar subir no pelotão a partir do 16º lugar.

No entanto, do outro lado da moeda, se qualquer um dos pilotos da Red Bull estiver à frente de carros com ritmos semelhantes, eles podem ser particularmente vulneráveis, especialmente na longa reta ao longo da Strip, onde a velocidade máxima o mais importante.

FOTO MPSA – Phillippe Nanchino