GP Las Vegas de F1: Norris domina, mas Piastri mantém esperança
Lando Norris ampliou a liderança no campeonato de F1 após vitórias no México e Brasil, mas Oscar Piastri mostra sinais de recuperação; a luta interna na McLaren intensifica-se.
O Grande Prémio da Cidade do México marcou uma exibição dominante de Lando Norris, confirmada depois com uma performance de destaque em Interlagos. Apesar do McLaren não apresentar em São Paulo a mesma superioridade evidenciada na ronda anterior, Norris somou pole position e triunfos tanto na Sprint como na corrida principal, ampliando para 24 pontos a vantagem sobre Oscar Piastri.
O australiano, depois de um acidente na Sprint e de uma penalização na corrida de domingo, limitou-se ao quinto posto.
Piastri, no entanto, mostrou evolução face às rondas anteriores, com andamento suficiente para disputar o segundo lugar. Penalizações e pequenos erros impediram-no de concretizar esse potencial.
A consistência será decisiva nas provas finais, com Norris em posição favorável para segurar o título, mesmo com segundos lugares nas restantes corridas e na Sprint do Qatar.
Contudo, se Piastri conseguir manter o ritmo ascendente e evitar contratempos, a disputa renasce até ao último momento, prometendo um duelo renhido na luta interna da McLaren.
FOTO Phillippe Nanchino/MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI