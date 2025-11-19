GP Las Vegas de F1: Norris domina, mas Piastri mantém esperança

Lando Norris ampliou a liderança no campeonato de F1 após vitórias no México e Brasil, mas Oscar Piastri mostra sinais de recuperação; a luta interna na McLaren intensifica-se.

O Grande Prémio da Cidade do México marcou uma exibição dominante de Lando Norris, confirmada depois com uma performance de destaque em Interlagos. Apesar do McLaren não apresentar em São Paulo a mesma superioridade evidenciada na ronda anterior, Norris somou pole position e triunfos tanto na Sprint como na corrida principal, ampliando para 24 pontos a vantagem sobre Oscar Piastri.

O australiano, depois de um acidente na Sprint e de uma penalização na corrida de domingo, limitou-se ao quinto posto.​

Piastri, no entanto, mostrou evolução face às rondas anteriores, com andamento suficiente para disputar o segundo lugar. Penalizações e pequenos erros impediram-no de concretizar esse potencial.

A consistência será decisiva nas provas finais, com Norris em posição favorável para segurar o título, mesmo com segundos lugares nas restantes corridas e na Sprint do Qatar.

Contudo, se Piastri conseguir manter o ritmo ascendente e evitar contratempos, a disputa renasce até ao último momento, prometendo um duelo renhido na luta interna da McLaren.​

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA