GP Las Vegas de F1: Mercedes aposta na vitória em Las Vegas
A Mercedes chega confiante a Las Vegas após domínio em 2024. Condições meteorológicas e adversários fortes prometem incerteza na luta pelo triunfo.
O histórico recente em Las Vegas é favorável à Mercedes, que dominou as ruas de asfalto frio e garantiu uma dobradinha com George Russell e Lewis Hamilton, no ano passado. Este desempenho, aliado à consistência que demonstraram na temporada – com Antonelli a somar pódios e Russell duas vitórias – eleva as expetativas para esta ronda norte-americana.
Com a meteorologia a prometer novamente temperaturas baixas, a equipa joga na antecipação de repetir o desempenho superior de 2024. No entanto, a Ferrari, ainda a recuperar de uma dupla desistência no Brasil, precisa urgentemente de pontos para assegurar o segundo lugar entre os construtores, aumentando a incerteza e o potencial para mudanças significativas na classificação.
Uma Mercedes forte pode complicar a vida dos candidatos ao título e baralhar ainda mais o desfecho do campeonato.
