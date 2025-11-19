GP Las Vegas de F1: Max Verstappen persegue título apesar da desvantagem
Max Verstappen mantém aspirações ao pentacampeonato, mas diferença pontual para Lando Norris obriga a recuperar terreno em Las Vegas.
Max Verstappen viu o sonho de um quinto título consecutivo dificultar-se após Interlagos. Apesar de uma recuperação notável no Brasil, o neerlandês voltou a perder pontos para Norris nas duas corridas e está agora a 49 pontos do britânico, com 83 por disputar. Para se manter na corrida, o piloto da Red Bull precisa de um ganho significativo já em Las Vegas, um cenário não totalmente inédito numa Fórmula 1 imprevisível.
A pista norte-americana tem sido tradicionalmente difícil para a McLaren, com Verstappen vencedor em 2023 e novamente competitivo em 2024, batendo Norris. Caso repita a forma do Brasil e as condições não favoreçam a McLaren, o campeão poderá reduzir significativamente a diferença, reentrando na luta pelo título numa reta final que promete cada vez emoções mais fortes.
