GP Las Vegas de F1: Audi e Cadillac aceleram processos para a F1 de 2026
Audi e Cadillac intensificam preparativos para estreia em 2026. Lançamentos de identidade e primeiros testes sinalizam aposta de longo prazo.
Fora das pistas de Las Vegas, duas equipas preparam a chegada à Fórmula 1 em 2026. A Audi apresentou a sua nova imagem em Munique, com o conceito da futura decoração e lembranças da herança desportiva da marca, apontando para a luta por títulos a partir de 2030.
Já a Cadillac contou com Sergio Pérez num teste em Imola com um Ferrari SF-23, uma vez que a equipa só terá motor próprio mais tarde; esta sessão, realizada em parceria com a Ferrari, assinalou o regresso do mexicano ao volante de um F1, depois de quase um ano afastado.
A entrada destas equipas está a gerar expetativa, prometendo mexer com o equilíbrio de forças e alimentar o interesse pela próxima geração da categoria rainha do desporto automóvel.
