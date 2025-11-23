GP Las Vegas: Carro de Lando Norris sob investigação
O desfecho do Grande Prémio de Las Vegas pode ainda não estar totalmente fechado. O carro de Lando Norris está sob investigação da FIA após ter sido escolhido para inspeções técnicas detalhadas no final da corrida.
Ted Kravitz, jornalista da Sky Sports, revelou que, enquanto realizava a habitual entrevista pós-prova com Andrea Stella, chefe de equipa da McLaren, foi informado de que o carro n.º 4 estava a ser levado de volta para a garagem para verificações adicionais. Embora a FIA realize controlos aleatórios e rotineiros ao final de cada corrida, desta vez a situação ganhou particular relevância.
Norris recebeu instruções para “lift and coast” nas últimas voltas — uma indicação geralmente associada à gestão crítica de combustível. Por esse motivo, os comissários estariam a analisar com especial atenção se é possível recolher a amostra regulamentar de combustível, requisito obrigatório para validar o resultado final.
Caso a FIA determine que a McLaren não consegue fornecer a amostra mínima exigida, o resultado de Norris poderá ser colocado em risco, mantendo o suspense após uma corrida marcada pela estratégia e pela gestão extrema dos recursos disponíveis.
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
