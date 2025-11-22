GP Las Vegas: Carlos Sainz evita penalização

Carlos Sainz voltou a brilhar em condições difíceis, com o terceiro lugar na qualificação para o GP de Las Vegas. O piloto da Williams conseguiu um bom desempenho ao longo de toda a qualificação, sendo regularmente o mais rápido em pista.

O espanhol ainda sonhou com a pole, mas o ritmo com os pneus intermédios acabou por não ser tão promissor. Ainda assim, um excelente resultado para o #55:

“Sou sempre otimista. Tento sempre pensar em mim e ter um bom desempenho. Esta pista favoreceu o nosso carro em piso seco. Em piso molhado, durante o TL3, não parecíamos muito promissores, mas fizemos algumas alterações no carro que ajudaram em piso molhado e me permitiram ser o mais rápido na Q1 e na Q2. Com os pneus intermédios, sabia que os outros me iriam alcançar um pouco. Estou contente com o P3. Adorava ter conquistado a pole position, mas não conseguimos.”

Carlos Sainz não recebeu penalização após investigação por alegada ressegro à pista feito de forma inseguradurante a qualificação do GP de Las Vegas. O piloto saiu pela escapatória na Curva 5 e regressou ao traçado perto de Lance Stroll, mas a Aston Martin afirmou que a manobra não representou qualquer perigo para o seu piloto. Dado o testemunho da equipa de Stroll, a fraca visibilidade causada pelo mau tempo e a presença de bandeiras amarelas, os comissários decidiram não tomar qualquer ação adicional.