GP Las Vegas: Carlos Sainz evita penalização
Carlos Sainz voltou a brilhar em condições difíceis, com o terceiro lugar na qualificação para o GP de Las Vegas. O piloto da Williams conseguiu um bom desempenho ao longo de toda a qualificação, sendo regularmente o mais rápido em pista.
O espanhol ainda sonhou com a pole, mas o ritmo com os pneus intermédios acabou por não ser tão promissor. Ainda assim, um excelente resultado para o #55:
“Sou sempre otimista. Tento sempre pensar em mim e ter um bom desempenho. Esta pista favoreceu o nosso carro em piso seco. Em piso molhado, durante o TL3, não parecíamos muito promissores, mas fizemos algumas alterações no carro que ajudaram em piso molhado e me permitiram ser o mais rápido na Q1 e na Q2. Com os pneus intermédios, sabia que os outros me iriam alcançar um pouco. Estou contente com o P3. Adorava ter conquistado a pole position, mas não conseguimos.”
Carlos Sainz não recebeu penalização após investigação por alegada ressegro à pista feito de forma inseguradurante a qualificação do GP de Las Vegas. O piloto saiu pela escapatória na Curva 5 e regressou ao traçado perto de Lance Stroll, mas a Aston Martin afirmou que a manobra não representou qualquer perigo para o seu piloto. Dado o testemunho da equipa de Stroll, a fraca visibilidade causada pelo mau tempo e a presença de bandeiras amarelas, os comissários decidiram não tomar qualquer ação adicional.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI