GP Las Vegas: A polémica que Oscar Piastri não sabe explicar
Oscar Piastri viu o seu nome envolvido numa polémica nas redes sociais, após a sua conta de Instagram ter sido associada ao repost de declarações de Bernie Ecclestone que sugeriam que a McLaren prefere Lando Norris. O australiano apressou-se a afastar qualquer intenção de alimentar essa narrativa, garantindo que não sabe como a publicação surgiu no seu perfil.
O incidente ocorreu nas primeiras horas da manhã, antes do terceiro treino livre e da qualificação para o Grande Prémio de Las Vegas, quando foi detetado que a conta de Piastri tinha partilhado um conteúdo com críticas à alegada preferência da McLaren por Norris. Embora a publicação tenha sido rapidamente apagada, esta acabou por se tornar viral nas redes sociais.
O episódio surge num contexto já sensível, em que parte da opinião pública questiona o equilíbrio de tratamento entre os dois pilotos da equipa de Woking. Apesar do ruído, Piastri assegurou o quinto lugar na grelha para a corrida de 50 voltas em Nevada, depois de um pião na sua última volta de ataque na Q3.
Quando confrontado com o caso e com as palavras de Ecclestone, Piastri admitiu não saber explicar o que aconteceu:
“Eu não sei. Acordei esta manhã e vi aquilo, por isso não sei, talvez o tenha feito acidentalmente. Obviamente, não foi intencional. Mas sim, eu não sabia o que tinha acontecido. Por isso não sei”.
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
