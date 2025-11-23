GP Las Vegas: 0,12 mm que podem mudar o campeonato
Sabemos que a F1 é um desporto de curtas margens, de feitos espantosos de engenharia e um mundo fantástico de tecnologia e mecânica. Mas hoje tivemos mais um sinal claro da exigência deste desporto.
Lando Norris e Oscar Piastri foram desclassificados por desgaste excessivo da prancha colocada no fundo do carro, como forma de controlar a altura mínima ao solo dos monolugares de F1. Quando nova, a prancha tem 10 mm de espessura e é permitido um desagaste máximo de mm. Ou seja, a espessura mínima nos pontos de medição deve ser de 9 mm. As medições em ambos os carros foram de 8,88 mm na parte dianteira direita e 8,93 mm na parte traseira direita. Significa isto que a McLaren fica sem qualquer ponto depois de um fim de semana positivo, por 0,12 mm e 0,07 mm. São margens que, no dia a dia, parecem insignificantes, mas que no mundo da competição ao mais alto nível, fazem a diferença entre o sucesso e o desaire. (entretanto a FIA corrigiu o documento de Piastri e as medições foram 8.96 mm na dianteira esquerda, 8.74 mm na dianteira direita).
The wear amounts and locations.#F1 #F1tech #LasVegasGP pic.twitter.com/8oLvWRZMUR
— Craig Scarborough (@ScarbsTech) November 23, 2025
Com esta desclassificação, Max Verstappen fica a 24 pontos da liderança e, apesar de as contas ainda favorecerem Lando Norris, o cenário muda de figura e um título que podia ser entregue no Qatar, deverá ser entregue apenas na finalíssima. Com esta declassificação, Verstappen fica com muito mais hipóteses de tentar penta.
Os carros da McLaren não foram os únicos a serem inspecionados. Os comissários confirmaram que verificaram o desgaste das pranchas de 10 carros que estavam originalmente entre os 10 primeiros.
Ou seja, Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Nico Hulkenberg e Lewis Hamilton foram verificados, o que não é habitual.
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
Canam
23 Novembro, 2025 at 11:16
Um grande tiro nos pés. O facto é que desde o ano passado a Mclaren tem sido suspeita de várias situações não regulares. No que toca aos fundos as regras são muito precisas e não permitem interpretações dúbias. E o Max a ver. Grande final de campeonato à vista e muito nervosismo para os de laranja. O Lando ainda tem uma liderança relativamente desafogada mas…
malhaxuxas
23 Novembro, 2025 at 12:16
Suspeita de quê? Pode precisar?
Água nos pneus? Asas fora do regulamento? Bem que vossa ex. quereria tudo isso ser verdade oara dar,vá lá, uma chancezinha à sua Ferrari. Mas competência por lá não abunda.