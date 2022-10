GP Japão F1: Williams tem como objetivo a Q2 | AutoSport

No Grande Prémio passado, em Singapura, a Williams foi uma das duas equipas a ter um duplo abandono. Os responsáveis de Grove tinham colocado a fasquia mais baixa para o primeiro fim de semana na Ásia, mas no Japão estabeleceram metas ambiciosas, mesmo com o primeiro dia passado em pista com muita chuva.

“Hoje não foi tão mau”, salientou Alexander Albon no final do primeiro dia em Suzuka. “É difícil ter uma sensação real do carro com piso molhado, mas não mais em termos de ritmo. Teremos que ver o que acontece amanhã quando estiver a pista seca”.

Albon fechou o primeiro dia com um tempo por volta mais lento do que Nicholas Latifi e explicou que o ritmo de todos os carros ainda não é certo, visto terem estado em condições que mascaram o andamento de alguns monolugares. Ainda assim, segundo o piloto tailandês, o “objetivo” é apontar para um lugar no Q2 amanhã durante a sessão de qualificação.

O seu companheiro de equipa, Nicholas Latifi tem que cumprir uma penalização de cinco lugares na grelha pelo acidente com Zhou Guanyu em Singapura, e para não arrancar do último lugar, tem mesmo de passar à Q2.