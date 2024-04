GP Japão F1: Williams sem um dos carros no TL2

O chefe de equipa da Williams, James Vowles, revelou que o carro de Logan Sargeant sofreu “danos significativos” após a sua colisão com o muro do traçado de Suzuka durante a primeira sessão de treinos em Suzuka. Vowles expressou incerteza sobre a prontidão do carro para a segunda sessão de treinos que se aproxima, sendo agora conhecido que o piloto norte-americano não estará presente. A situação tornou-se ainda pior para a equipa britânica, uma vez que as atualizações introduzidas para esta prova estavam montadas no carro de Sargeant.

O incidente ocorreu quando Sargeant perdeu o controlo do seu carro, saiu de pista e embateu fortemente na barreira. A extensão dos danos é substancial, o que suscitou a preocupação na Williams sobre o futuro imediato do carro.

Apesar do revés na primeira sessão de treinos livres em Melbourne, onde Alex Albon sofreu um forte acidente, o regresso do piloto da Williams Logan Sargeant ao cockpit não decorreu sem problemas, uma vez que esteve envolvido noutro incidente que provocou bandeiras vermelhas no início da sessão. No entanto, James Vowles admitiu que a sua equipa continua a não ter um chassi sobressalente, pelo menos até à prova de Miami, na sequência do acidente do tailandês, na última prova.

O acidente no início da sessão levantou preocupações sobre o estado do chassis reparado e a sua capacidade de suportar o impacto. No entanto, o responsável assegurou que as reparações efetuadas no chassi após o acidente de Albon em Melbourne aguentaram-se no incidente de Sargeant em Suzuka.