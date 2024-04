GP Japão F1: Williams com mais um fim de semana para esquecer

Já Logan Sargeant: “Após a segunda paragem, eu estava pressionando ao máximo que podia para alcançar o grupo à frente e tentar fazer algo acontecer. Bati no corretor na saída, travei e fui em frente. Foi um momento dececionante, mas antes disso, houve alguns aspetos positivos. Tivemos uma estratégia ousada tentando fazer a corrida com pneus duros, duros, o que acho que teria funcionado. Claro, na volta em que tentamos parar, todos pararam e, em vez de ultrapassar quatro carros, fomos ultrapassados por quatro carros, o que pode fazer ou quebrar uma corrida.

Para Alex Albon: “Eu não tive um ótimo começo, mas estando com os pneus duros, tive boa tração ao chegar à Curva 2, mas acho que o Daniel [Ricciardo] não me viu e foi um momento de aperto… Tentei sair disso, mas não consegui sair rápido o suficiente. É difícil de aceitar, mas no geral, foi um fim de semana muito frustrante e dececionante. Não foi um grande acidente, mas quando bati no muro de pneus, o carro agarrou e foi para baixo dele. E parei muito rápido e agressivamente, então isso não vai ajudar com os danos ao carro. Olhando para frente, vamos avaliar os danos e deixar o carro pronto a tempo para a China”, disse.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI