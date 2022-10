GP Japão F1, volta 16: Max Verstappen lidera, Leclerc em dificuldades | AutoSport

Max Verstappen lidera o Grande Prémio do Japão com mais de 11s de vantagem sobre Charles Leclerc, que está em dificuldades com os seus pneus intermédios. O piloto monegascos questionou a equipa se daria para parar novamente na box, mas as potenciais perdas de posições são muitas.

25% da corrida já foi realizada e falta saber se é possível ultrapassar os 50%.

Sergio Pérez é terceiro classificado, Esteban Ocon quarto e não permite a ultrapassagem de Lewis Hamilton. Sebastian Vettel é sexto, tendo sido um dos primeiros pilotos a parar na box para montar os pneus intermédios, seguido de Fernando Alonso, Nicholas Latifi, George Russell e Lando Norris.

Os pilotos arrancaram para a corrida do Grande Prémio do Japão com pneus intermédios, com Pierre Gasly a sair da via das boxes. A previsão é que chova durante toda a corrida, podendo piorar as condições até ao final das 53 voltas.

Charles Leclerc teve um melhor arranque, mas Max Verstappen colocou o RB18 na trajetória exterior durante as curvas 1 e 2, passando à frente do piloto monegasco da Ferrari na saída dessa curva e manteve a liderança do pelotão.

Um acidente na volta inaugural do GP do Japão, que envolveu Carlos Sainz, que perdeu o controlo do F1-75 com a pista bastante encharcada na zona do gancho do circuito nipónico, levou a que a direção de prova desse indicação ao Safety Car para entrar em pista, para pouco depois interromper a corrida com bandeira vermelha. Estavam decorridas 3 voltas.

Para além de Sainz, Sebastian Vettel teve uma saída de pista ainda na curva 1 depois de um toque num outro monolugar, Zhou Guanyu também fez um pião e Alexander Albon desistiu com algum problema no Williams na mesma zona onde bateu Sainz.

A bandeira vermelha foi mostrada “devido ao agravamento das condições meteorológicas e das operações de recuperação necessárias na pista”, fez saber a direção de corrida, acrescentando que o reinício seria confirmado mais tarde.

Estava assim ordenado o pelotão durante a interrupção da corrida:

A direção de corrida tinha dado a indicação que a corrida do GP do Japão seria reiniciada às 6h50, hora de Portugal continental, com o pelotão que deveria percorrer pelo menos uma volta atrás do Safety car e com pneus de chuva obrigatórios, mas momentos antes foi dada a indicação que esse procedimento seria suspenso, sem qualquer indicação de nova hora para os carros saírem do pitlane.

A direção de corrida anunciou o reinício da corrida do Grande Prémio do Japão para as 8h15, quando faltavam cerca 45 minutos para o final da duração máxima da prova. Os pilotos saíram atrás do Safety Car e com pneus de chuva, visto que continuava a chover em Suzuka.

As primeiras reações dos pilotos eram otimistas em relação ao piso de Suzuka, mas ainda com o SC à frente do pelotão, a visibilidade era baixa devido ao spray.

Aos 41 minutos para o final da corrida, o SC saiu de pista permitindo que os carros pudessem competir.

Sebastian Vettel e Nicholas Latifi pararam nessa volta para trocar os pneus de chuva pelos intermédios.

Na volta seguinte, Valtteri Bottas e Lando Norris também trocaram os pneus de chuva pelos intermédios, quando Lewis Hamilton informava a equipa que estavam condições ainda para pneus de chuva.

Na volta seguinte, só Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher e Zhou Guanyu não trocaram de pneus. A Haas informou Schumacher que esperavam um SC e por isso não trocavam de pneus, enquanto Alonso e Ricciardo pararam na box.

Com algumas ultrapassagens em pista, com Kevin Magnussen a ser o principal animador, Zhou também parou e trocou o composto de pneus, ficando apenas Mick Schumacher com pneus de chuva e estava muito lento.

Max Verstappen alargou a vantagem sobre Charles Leclerc, que detinha a volta mais rápida, enquanto mais atrás, a Haas foi obrigada a chamar Schumacher para trocar os pneus de chuva que estavam a atrasar bastante o piloto alemão.

George Russell queixou-se que os travões do W13 estavam como em Singapura, quando o piloto britânico teve muitos problemas durante a qualificação, numa altura em que seguia no 11º lugar atrás de Yuki Tsunoda. O britânico da Mercedes ultrapassou Tsunoda depois de algumas voltas atrás do piloto da AlphaTauri, subindo ao 10º posto, enquanto Lewis Hamilton tinha bastantes dificuldades para ultrapassar Esteban Ocon pelo quarto posto.

Lando Norris também foi ultrapassado por Russell, que estava numa fase de recuperação.