GP Japão F1: Verstappen fala em Red Bull “inguiável” após eliminação em Suzuka

Campeão do mundo cai na Q2 e expõe frustração com novo pacote aerodinâmico da equipa

Max Verstappen voltou a ter uma sessão de qualificação para esquecer e foi eliminado na Q2 do Grande Prémio do Japão, descrevendo o Red Bull como “completamente inguiável” no momento decisivo. Enquanto Isack Hadjar conseguiu ainda levar o outro RB22 até à Q3, no nono lugar, e até o Racing Bulls de Arvid Lindblad, passou, o neerlandês ficou de fora por pouco mais de uma décima de segundo, sem encontrar respostas para a falta de ritmo que o tem acompanhado neste início de época.

Instantes depois de ver confirmada a eliminação, Verstappen não escondeu a frustração no rádio, dizendo à equipa que “há qualquer coisa de errado com o carro” e que este se tornara “subitamente inguiável” durante a qualificação. Em declarações posteriores, detalhou as dificuldades: o monolugar “não vira a meio de curva” e, ao mesmo tempo, apresenta “muito sobreviragem nas entradas”, criando um comportamento “muito difícil e imprevisível” que o deixa sem confiança para forçar. O campeão recordou que, apesar de terem julgado ter melhorado o equilíbrio no TL3, “na qualificação voltou a ser, para mim, inguiável”.

Parte das dificuldades está associada ao novo pacote aerodinâmico que a Red Bull estreou em Suzuka, pensado para corrigir precisamente os problemas de equilíbrio do RB22. Verstappen revelou que está a usar uma especificação diferente este fim de semana, mas admitiu que “não está a funcionar”, considerando isso “tudo menos ideal” num momento em que a equipa reconhece publicamente “lacunas significativas” no conceito do carro.

Pouco depois, Verstappen disse ainda mais à Sky Sports F1 após a qualificação em 11º lugar: “O carro nunca vira a meio da curva, mas, ao mesmo tempo, este fim de semana, está a sobrevirar muito na entrada. É realmente difícil, imprevisível. Pensávamos que tínhamos resolvido um pouco isso no FP3, quer dizer, ainda havia muita subviragem no carro, mas agora, na qualificação, para mim, estava novamente impossível de conduzir, por isso é algo que temos de analisar.

Temos problemas que não posso explicar em detalhe aqui, que sabemos que existem, por vezes um pouco piores do que noutras, e acho que na qualificação voltou a um ponto em que se tornou impossível de conduzir.”

Do outro lado da garagem, Hadjar salvou o dia com a passagem à Q3, mas por margem mínima sobre o próprio Verstappen, reforçando a ideia de uma Red Bull presa a meio do pelotão e em busca urgente de respostas.

Foto Getty Images/Red Bull ContentPool