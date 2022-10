GP Japão F1: Treino Livre 2 terá a duração de 90 minutos | AutoSport

O calendário da Fórmula 1 com 23 corridas agendadas para este ano – recordamos que menos uma do que o originalmente planeado – causou constrangimentos à Pirelli que não tem testado os protótipos de pneus para 2023 tanto quanto gostaria, por falta de tempo das equipas. E por isso, pelo duas sessões de treinos livres serão alargadas, começando em Suzuka. O segundo treino livre do Grande Prémio do Japão vai durar 90 minutos, mais 30 minutos do que o normal, permitindo a todas as equipas experimentarem os novos pneus e à Pirelli recolher dados sobre o seu protótipo.

O objetivo é permitir o teste de pneus dos protótipos slick para a temporada de 2023, devendo acontecer o mesmo no Grande Prémio dos Estados Unidos. Os testes de pneus decorrerão durante toda a sessão do TL2 de Suzuka e Austin e permitirão ajustar os compostos para 2023. Os protótipos podem ser facilmente reconhecidos por não possuírem marcações coloridas nos flancos.

Se uma equipa usar um piloto estreante, conforme o regulamentado, na primeira sessão de treinos do GP do Japão, podem utilizar os primeiros 30 minutos da segunda sessão para seu próprio programa antes de se dedicar ao teste de pneus.