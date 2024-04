GP Japão F1, Toto Wolff: “Ninguém vai apanhar” Max Verstappen

Tendo desistido no início da corrida do GP da Austrália, um “contratempo” como definiu hoje, Max Verstappen voltou às vitórias na Fórmula 1, sem ter tido adversários à altura na prova japonesa, levando Toto Wolff a dizer que resta ao pelotão apenas determinar quem será o segundo melhor, uma vez que não será possível travar o tricampeão do Mundo novamente.

“Ninguém vai apanhar o Max este ano”, disse o responsável da Mercedes após o GP do Japão. “A sua condução e o carro são simplesmente espectaculares. Vê-se a forma como gere os pneus. Basicamente, agora é para determinar o melhor do resto”.

No entanto, a Mercedes também tem estado muito aquém da expectativa inicial, falando-se de um novo escorregão da equipa de Brackley no início da temporada, apesar do muito trabalho de fundo no monolugar. Por isso, Wolff diz esperar “apanhar os McLaren e os Ferrari e lutar pelo segundo lugar”, o único posto que interessa ao austríaco com o domínio que diz ter Max Verstappen e a Red Bull.

O responsável da Mercedes acrescentou que “isto é o que é este ano e o que foi no ano passado também”, recordando que em 2023 “alcançamos o segundo lugar”, querendo repetir a classificação.

“Se eu olhasse de um ponto de vista puramente desportivo, o que importa é o primeiro lugar, não o 2º, o 3º ou o quarto, mas esta é a realidade que enfrentamos neste momento. Estamos a tentar fazer o melhor possível com esta nova realidade e isso é bater os nossos adversários, reconhecendo ao mesmo tempo que alguém está a fazer um trabalho melhor e a estabelecer a referência que eventualmente teremos de estabelecer para nós próprios”, concluiu Toto Wolff.