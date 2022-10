GP Japão F1: Toto Wolff admite que “será difícil repetir o desempenho em qualificação” | AutoSport

Depois de ter conquistado o terceiro lugar na grelha de partida para a corrida do Grande Prémio de Singapura, Lewis Hamilton estava otimista de que teria uma hipótese em terminar no pódio ou mesmo conquistar a primeira vitória da Mercedes esta época. Em vez disso, a corrida foi bastante frustrante para a equipa de Brackley. Uma série de erros de Hamilton colocou-o no nono lugar da classificação, enquanto George Russell teve o seu pior fim de semana na Mercedes e foi o último classificado da corrida.

No Japão, Toto Wolff espera novos desafios ao W13 e aos pilotos, afirmando que será muito complicado terem um desempenho em Suzuka semelhante ao de Marina Bay.

“O nosso objetivo é recuperar a dinâmica que tínhamos antes de Singapura e capitalizar o desempenho do carro”, disse Wolff na antevisão do GP do Japão. “Há ainda cinco oportunidades para somar pontos e terminar de forma positiva o ano. Suzuka vai apresentar ao nosso pacote alguns desafios, e será difícil repetir o desempenho de qualificação de Singapura”.

Apesar das dificuldades que o traçado nipónico vai revelar ao W13, Wolff espera que os resultados na corrida sejam melhores do que em Singapura. “Tivemos muito para analisar e rever ao longo dos últimos dias e muito para aprender”, acrescentou o responsável da Mercedes.