GP Japão F1, TL3: Max Verstappen bate os Ferrari | AutoSport

Max Verstappen foi o piloto mais rápido do terceiro e derradeiro treino livre, com o tempo 1:30.671s, deixando Carlos Sainz e Charles Leclerc atrás de si.

Fernando Alonso deu boas indicações durante a sessão, tanto com pneus médios como o composto mais macio, terminando o treino com o quarto tempo mais rápido, à frente de Sergio Pérez.

Com condições de pista muito diferente do que ontem, os pilotos tentaram aproveitar ao máximo o treino e houve muitos pilotos que rodaram muito tempo em simulação de corrida.

Os dois pilotos da Mercedes ficaram um pouco mais longe dos lugares do topo da tabela de tempos. George Russell foi o sexto mais rápido, enquanto Lewis Hamilton foi o sétimo, seguido de Lando Norris, Esteban Ocon e Lance Stroll.

Max Verstappen e os dois pilotos da Alpine deram boas indicações com os pneus médios. O neerlandês esteve próximo do andamento dos Ferrari com este composto, enquanto o tempo de Carlos Sainz, que foi o mais rápido durante parte da sessão, foi conseguido com os pneus macios.

Os pilotos da Ferrari estão rápidos e com certeza são uma ameaça na qualificação, mas o líder do campeonato esteve muito forte durante todo o treino.

A Mercedes está mais longe em piso seco, mas ambos os pilotos estiveram a simular corrida durante muito tempo do treino, tentando encontrar também soluções para amanhã. No entanto, têm de melhorar o seu ritmo de qualificação para baterem os Alpine, principalmente Fernando Alonso. O piloto espanhol nem chegou a ser ameaçado pela McLaren, no particular do ‘segundo pelotão’, apesar de parecer que os carros de Woking podem fazer melhor em qualificação.

Tudo em aberto para a qualificação, que começa às 7 horas.

Filme da sessão:

O piloto mais rápido do segundo treino livre, George Russell foi o primeiro a sair para a pista na derradeira sessão de treinos antes da qualificação, seguido por Carlos Sainz e de Pierre Gasly. Foi por isso Russell a estabelecer o primeiro registo na tabela de tempos com 1:37s, mas logo depois, Sainz completou a sua volta rápido em 1:35.491s.

Com muitos pilotos em pista, aproveitando o primeiro treino com pista seca, Lando Norris bateu o tempo do piloto da Ferrari com 1:34.246s, antes de Sergio Pérez fazer a volta em 1:33.236s, para depois Max Verstappen estabelecer o registo em 1:32.050s, todos estes tempos obtidos com pneus macios.

O vento forte colocou um novo desafio aos pilotos, com Nicholas Latifi a relatar que a “sensibilidade ao vento é a mais elevada de toda a época”.

Yuki Tsunoda e Pierre Gasly eram os pilotos mais rápidos com pneus médios a meio do treino, com o japonês a ocupar o oitavo posto da tabela de tempos, seguido do seu companheiro de equipa. Logo atrás, surgia Alexander Albon, que também tinha estabelecido o seu melhor tempo com o mesmo composto da Pirelli.

À passagem pelo meio da sessão, Russell subiu ao segundo lugar da tabela de tempos, logo batido pelos tempos por volta de Esteban Ocon e depois Fernando Alonso (ambos com pneus médios), que ficou a 0.5s do tempo de Verstappen.

Carlos Sainz registou um bom tempo pouco depois dos pilotos da Alpine, passando para a frente de Max Verstappen com 1:30.965s. Leclerc seguiu-o e passou a constar da segunda posição da tabela de tempos com o registo de 1:31.388s. O neerlandês da Red Bull ficou assim, a 1.085s do melhor dos dois Ferrari.

Já com pneus macios montados nos AlphaTauri, Tsunoda melhorou o seu tempo anterior e ascendeu ao sexto posto da tabela de tempos, a 1.865s e Gasly passou para o oitavo posto, a 1.947s do registo de Sainz.

Com uma boa volta, Alexander Albon ascendeu ao quarto lugar faltando cerca de 20 minutos para o final do treino, a 0.4s de Verstappen que era o terceiro mais rápido, e 1.434s de Sainz usando os pneus macios.

Max Verstappen, com pneus médios montados no RB18, melhorou o seu tempo anterior e saltou para segundo da tabela de tempos, com o tempo de 1:31.316s, ficando a 0.351s do tempo de Carlos Sainz, que ainda era o mais rápido nesta altura do treino.

Também Pérez usou pneus médios para melhorar o seu registo anterior, subindo ao quarto posto, a 0.972s do melhor tempo. Com macios montados no W13, George Russell ficou a 0.565s de Sainz para ascender ao quarto lugar, enquanto Lewis Hamilton na sua tentativa não foi mais rápido do que o seu companheiro de equipa, mas ficou entre Russell e Pérez na tabela de tempos.

Sem terem estado a rodar em voltas rápidas, os McLaren ocupavam lugares muito distantes dos dez mais rápidos da sessão, mas Daniel Ricciardo montou pneus macios novos para ascender a um lugar dentro do top10, com Lando Norris a finalizar a volta com um tempo mais rápido, passando para sexto a 0.782s do tempo de Carlos Sainz.

Quem também deu um salto na tabela de tempos foi Charles Leclerc, que ficou a apenas 0.015s do seu companheiro de equipa, mantendo os pneus macios como composto escolhido para essa tentativa. Como resposta, Max Verstappen montou um conjunto novo de pneus macios para estabelecer o tempo mais rápido da sessão, a menos de 4 minutos para o final da sessão, com o registo de 1:30.671s.

Entretanto, Fernando Alonso também deu nas vistas ao ascender ao quarto lugar, batendo os tempos dos dois Mercedes, a 0.649s do tempo de Verstappen. Sergio Pérez tentou mais uma volta rápida, mas foi mais lento do que o piloto espanhol da Alpine.