GP Japão F1, TL2: George Russell e Lewis Hamilton mais rápidos do que os Red Bull | AutoSport

Com muitos espetadores nas bancadas, a segunda sessão de treinos livres manteve a toada do primeiro treino. Uma pista bastante encharcada e poucos pilotos a saírem para a pista nos instantes iniciais, para além de apenas terem sido usados os pneus de chuva e intermédios. Assim, o teste da Pirelli foi adiado, apesar de se manterem os 90 minutos de treino e no pelotão, Mick Schumacher esteve de fora depois do acidente sofrido no final do primeiro treino.

George Russell foi o piloto mais rápido do treino alargado, estabelecendo o tempo de 1:41.935s, com os dois pilotos da Mercedes a aproveitarem as condições para se imporem nas primeiras posições. Lewis Hamilton foi o segundo mais rápido do treino, a 0.235s do seu companheiro de equipa, enquanto Max Verstappen ficou-se pelo terceiro posto.

Foi um treino onde a Ferrari teve algumas dificuldades, principalmente com o carro de Charles Leclerc que se queixou muito de vibrações e teve, inclusivamente, uma saída de pista. O piloto monegasco terminou o treino com o décimo primeiro tempo mais rápido, enquanto Carlos Sainz ficou atrás dos dois Mercedes e dois Red Bull, para além de Kevin Magnussen, com o sexto tempo da sessão.

Com um trabalho mais dedicado à simulação de corrida, a McLaren não colocou nenhum piloto entre os dez mais rápidos. No sentido contrário esteve a Alpine, com Fernando Alonso a terminar com o sétimo tempo e Esteban Ocon no nono, atrás de Valtteri Bottas.

Zhou Guanyu foi o piloto com o décimo tempo registado, à frente de Leclerc. Bons sinais deram também a Williams, com Nicholas Latifi à frente de Alexander Albon no 12º lugar da tabela de tempos.

Filme da sessão:

A segunda sessão de treinos livres, para além de se realizar também sob condições de chuva, teve apenas 19 pilotos, uma vez que Mick Schumacher ficou de fora após o seu acidente no primeiro treino. A Haas explicou que o monolugar do piloto alemão teria de sofrer uma troca de chassis, impossível de acontecer antes do derradeiro treino do primeiro dia em Suzuka.

Antes do início da sessão ainda não havia a certeza se a sessão teria os 90 minutos previstos ou se as condições não o permitissem.

Com dois minutos decorridos do treino, sem qualquer piloto em pista, foi confirmado que o teste da Pirelli foi cancelado, apesar de se manter a duração do mesmo. Ou seja, uma hora e meia de treino sem qualquer volta com os protótipos da Pirelli.

Nicholas Latifi foi o primeiro piloto em pista, tendo depois Carlos Sainz e Daniel Ricciardo como companhia. Enquanto o piloto canadiano registava o tempo por volta em 1:52.233s, também Alexander Albon se fazia à pista. Carlos Sainz estabeleceu o melhor tempo nessa altura, com 1:49.615s, com pneus de chuva.

Nicholas Latifi, na volta de regresso à box, pareceu ter-se enganado na zona da chicane e virou para uma escapatória que existe nessa zona do traçado japonês. Carlos Sainz, por sua vez, passou com dois pneus por cima da gravilha na saída da curva 1, onde no primeiro treino Charles Leclerc tinha tido uma pequena saída de pista.

⚠️ Make A U-Turn ⚠️



Latifi turns in before he reaches the chicane and is forced to turn back#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/zhpvge1V4X — Formula 1 (@F1) October 7, 2022

Latifi, Ricciardo e Albon regressaram à box e deram lugar a George Russell, Kevin Magnussen, Lando Norris e Zhou Guanyu.

Decorridos os primeiros 30 minutos dos 90 da sessão, apenas sete pilotos tinham estabelecido um tempo rápido por volta. Após a entrada em pista de Lewis Hamilton, o piloto da Mercedes informou a equipa que estariam reunidas as condições para o uso de pneus intermédios, apesar de ter começado uma volta rápida com os pneus de chuva que trazia montados no W13. O britânico passou para a frente na tabela de tempos, com o registo 1:49.489s. O seu companheiro de equipa, George Russell estava com melhores setores com pneus intermédios, batendo o registo de Hamilton. O tempo de referência passou a ser 1:46.691s pertencente a Russell, que melhorou logo na volta seguinte, passando para 1:45.738s.

Os tempos estavam a baixar consideravelmente, com o uso de pneus intermédios e com mais pilotos em pista. George Russell era o homem do momento, mas apesar de ainda ter baixado o seu registo anterior, Lewis Hamilton rodou uma volta mais rápida, passando para a liderança da tabela de tempos, com 1:44.298s, deixando o companheiro de equipa a 0.899s.

Com mais pilotos em pista, todos com pneus intermédios, Yuki Tsunoda teve uma saída de pista, o mesmo acontecendo a Charles Leclerc, que esteve muito próximo de bater nas proteções do circuito de Suzuka na zona de travagem para o gancho.

Slipping off at Suzuka 😬



Leclerc and Tsunoda hit the gravel but escape and make their way back to the track#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/FnUD8TfY6e October 7, 2022

Max Verstappen entrou em pista para estabelecer o tempo mais rápido com o tempo de 1:43.571s, logo batido por Hamilton, com 1:43.536s. Estavam 0.035s a separar o britânico do neerlandês. Verstappen contra-atacou e voltou a fazer a volta mais rápida, em 1:43.137s, enquanto Carlos Sainz e Esteban Ocon passavam pelo terceiro lugar da tabela de tempos.

George Russell não quis ficar de fora desta luta pelo melhor tempo e estabeleceu a volta mais rápida em 1:42.968s, deixando Verstappen afastado por 0.169s.

Com estas condições, os Mercedes estavam rápidos e impunham-se na tabela de tempos. George Russell melhorou o seu registo para 1:41.935s, enquanto Lewis Hamilton ficou a 0.235s do seu companheiro de equipa.

Sergio Pérez esteve durante algumas voltas a fazer um trabalho diferente de Max Verstappen, em simulação de corrida o piloto mexicano era o 15º da tabela de tempos, melhorando a 37 minutos do final para o quinto posto, a 1.365s de Russell.

Quando Charles Leclerc iniciou mais uma volta rápida, a cerca de 30 minutos para o final do treino, Pérez ascendeu ao quarto lugar da tabela de tempos. Com cinco carros em pista, Ocon foi avisado que estava a chover com mais intensidade.

Também Sergio Pérez saiu de pista na travagem para o gancho, à semelhança do que aconteceu com Leclerc, regressando à box logo a seguir.

Nos últimos 15 minutos da sessão algumas equipas deram o dia por terminado em pista, tendo agora algum trabalho para encontrarem a melhor configuração para uma qualificação que poderá ocorrer à chuva, mas com a corrida, ao que tudo indica, com piso seco.

Num último esforço para alcançar um bom registo de volta rápida, Kevin Magnussen estabeleceu o quinto melhor tempo, a 1.252s da volta mais rápida de Russell.