GP Japão F1, TL1: Fernando Alonso foi o mais rápido num treino com muita chuva | AutoSport

Fernando Alonso foi o piloto mais rápido da primeira sessão de treinos livres com o tempo 1:42.248s, mas pouco representativa para aquilo que se espera do Grande Prémio do Japão, visto que as condições de pista foram muito más. Os pilotos demoraram a sair para a pista e rodaram apenas com pneus de chuva e intermédios. A sessão decorreu sem qualquer incidente, apenas uma ou outra pequena saída de pista, mas os pilotos pouco tempo estiveram a rodar no circuito de Suzuka. Já depois da sessão ter terminado, e quando se dirigia para a box, Mick Schumacher foi o único piloto a ter um acidente, danificando bastante o Haas na curva sete.

Seguiram-se Carlos Sainz e Charles Leclerc na tabela de tempos. Com as condições meteorológicas a manterem-se assim para o segundo treino, agendado para as 7 horas, fica por confirmar se o teste com os pneus protótipos de 2023 da Pirelli vai para a frente, adicionando 30 minutos ao tempo da sessão, ou se o teste é adiado. Recordamos que o fornecedor exclusivo da Fórmula 1 apenas testará pneus slicks.

Foi o regresso da Fórmula 1 a Suzuka desde 2019, quando Valtteri Bottas, aos comandos do monolugar da Mercedes, venceu o Grande Prémio do Japão. O primeiro treino livre ficou marcado pela chuva, com o traçado a apresentar muita água.

Kevin Magnussen foi o primeiro piloto a fazer-se à pista, seguido do piloto da ‘casa’, Yuki Tsunoda. Com muita água em pista, o piloto da Haas regressou à box passado apenas uma volta. Depois de decorridos os primeiros dez minutos de treino, Nicholas Latifi também saiu para a pista, com Mick Schumacher a acompanhá-lo um pouco depois.

Com as condições de pista muito complicadas, os pilotos não estabeleciam tempos rápidos. Só aos 15 minutos da sessão é que Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Alex Albon e Charles Leclerc também saíram para a pista para aumentar o número de pilotos no asfalto japonês. O piloto monegasco da Ferrari, avisou a equipa, pouco tempo depois de estar em tempo, que talvez fosse possível montar pneus intermédios no carro e quando registava o tempo de 1:49.103s, com Carlos Sainz no segundo posto da tabela de tempos.

Lando Norris estava em pista, mas com cerca de 25 minutos decorridos na sessão, informou o seu engenheiro de equipa que tinha recebido um aviso sobre a unidade motriz. Regressou à box, mas pouco tempo depois estava novamente em pista.

Apesar de Leclerc ter dito que daria para usar os intermédios, foram poucos os pilotos a montar este tipo de pneus e entretanto, Sainz estabeleceu uma nova referência com 1:47,758s, três décimos mais rápido do que o companheiro de equipa.

Com apenas 12 registos na tabela de tempos a meio da sessão, os tempos estavam a baixar com cada vez mais pilotos em pista. Max Verstappen foi um dos pilotos que saiu para a pista nessa altura e, com pneus intermédios, estabeleceu o melhor tempo nessa altura, com 1:44.059s.

As informações das equipas para os pilotos era que esperavam mais chuva para a fase final do treino.

Esteban Ocon, com o tempo de 1:43.022s, passou para a liderança da tabela de tempos, mas em menos de cinco minutos foi batido por Sainz , com o tempo 1:42,563s, apenas 0,071s mais rápido do que Leclerc, que era segundo. Mas ambos baixaram um posto, depois de Fernando Alonso ter fixado o registo 1:42.248s.

As condições voltaram a piorar e Max Verstappen regressou à pista, saindo do carro, enquanto Charles Leclerc saiu de pista. Os poucos pilotos que se mantinham em pista, apenas 5 a cerca de quinze minutos para o final do treino, voltavam a usar pneus de chuva.

Zhou Guanyu aproveitou uma nova acalmia do clima para sair para a pista com 4 minutos para o final da sessão, avisando a equipa que tinha aumentado a água em pista no primeiro setor. Sem qualquer hipótese de melhorar os tempos por volta, o piloto chinês teve a companhia de mais alguns pilotos em pista, mas sem alterações à tabela de tempos.

Já depois da bandeira de xadrez, Lance Stroll avisou a equipa que o carro entrou em modo de segurança, tendo que efetuar algumas alterações para que tudo voltasse ao normal.

Depois da simulação de arranque, Mick Schumacher teve um acidente depois de ter sofrido aquaplaning e danificou bastante o Haas.