GP Japão F1: Teste da Pirelli cancelado devido às condições meteorológicas | AutoSport

A Pirelli foi obrigada a adiar o teste de pneus slicks para 2023 que tinham previsto para o segundo treino do Grande Prémio do Japão devido às más condições climatéricas.

O fabricante italiano tinha o acordo das equipas para prolongar a segunda sessão de treinos em Suzuka de 60 para 90 minutos, com os protótipos, sem qualquer marcação, a poderem ser usados durante meia hora. No entanto, a chuva intensa, que tinha já marcado o primeiro treinos, colocou a pista cheia de água, impossível de pilotar um monolugar de F1 com pneus slicks.

Como tal, a sessão de testes será realizada no Grande Prémio do México, semelhante ao que acontecerá nos Estados Unidos da América. Ainda assim, o treino dois do Japão terá na mesma a duração de 90 minutos.