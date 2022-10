GP Japão F1, Sergio Pérez: “penso que a penalização está correta” | AutoSport

Sergio Pérez fez uma boa recuperação desde a saída definitiva do Safety Car na curta corrida do Grande Prémio do Japão, chegando à traseira do Ferrari F1-75 de Charles Leclerc nas últimas voltas. O piloto mexicano tentou ultrapassar o monegasco. Não o conseguiu em pista, mas depois do colégio de comissários penalizar Leclerc, Pérez subiu ao pódio no segundo lugar.

“Foi frenético com o Charles, uma boa corrida”, afirmou o piloto da Red Bull no final do Grande Prémio. “Lutamos muito nas últimas voltas e tentei a manobra na última curva e penso que ele bloqueou, saiu de pista e tentei ir por fora e ultrapassá-lo e penso que a penalização está correta”.

A Ferrari não tem a mesma opinião do piloto mexicano, mas não vão apresentar qualquer recurso da decisão dos comissários, que foi tomada num curto espaço de tempo e antes sequer da cerimónia de pódio. Aliás, os pilotos tiveram conhecimento quando se preparavam para a entrevista pós-corrida.

“Foi um grande resultado para a Honda aqui, como é óbvio. E estes fãs são fantásticos. É um grande dia para a nossa equipa, com a conquista do Max”, acrescentou Pérez. “Temos de aproveitar este ímpeto para terminarmos da melhor forma a época”, concluiu.