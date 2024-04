GP Japão F1, Sergio Pérez: “foi um bom fim de semana para a equipa”

“Antes de mais, foi um bom fim de semana para a equipa. Penso que, obviamente, com o acidente e a paragem antes da nova partida é sempre muito difícil manter a concentração durante um período de tempo tão longo, mas depois tudo correu bem”, referiu Sergio Pérez. “A minha segunda largada foi um pouco melhor, mas acabou por não ser suficiente para chegar ao Max [Verstappen]”.

Sobre o decorrer da corrida, Pérez considera que o primeiro ‘stint’ não foi o melhor, tendo impacto no resto da prova. “Acho que pagamos o preço porque tive algumas dificuldades no primeiro ‘stint’. O que significava que não conseguimos manter os pneus ‘vivos’ e tive de parar antes, tendo sofrido o ‘undercut’ do Lando [Norris]. Depois tive de forçar demasiado com os pneus médios, mas no turno com pneus duros estive mais confortável e o ritmo regressou. Acho que paguei o preço pelo desequilíbrio no primeiro ‘stint’”.

O piloto mexicano sublinhou estar “numa boa fase”, recordando que “no ano passado, este foi provavelmente o meu pior fim de semana. Por isso, se somos fortes em circuitos como este, com muitas curvas de alta velocidade, podemos ser fortes em qualquer outro”.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool