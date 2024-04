GP Japão F1, Sergio Perez: “estamos numa boa posição para amanhã, espero estar forte na corrida”

Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) recuperou face à primeira série de voltas na Q3 e colocou o seu RB20 na segunda posição logo atrás de Verstappen, a 0.066s, uma grande volta do piloto mexicano, com a Red Bull a confirmar o domínio que tem tido em Suzuka. Não tem sido habitual um 1-2 da Red Bull na qualificação, mas desta feita ficou colocado ao lado do neerlandês. Desde Spa 2023 que Pérez não ficava na primeira linha da grelha de partida: “Hoje foi renhido com o Max, foi uma boa volta. Foi complicado, estivemos perto todo o fim de semana e nessas pequenas margens tudo pode fazer a diferença, e infelizmente não chegou para o Max. Acho que estamos numa boa posição para amanhã, espero que possamos estar fortes na corrida.”

