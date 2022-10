GP Japão F1, Sergio Pérez: Chuva “deverá ser bom” para a Red Bull | AutoSport

Sergio Pérez acredita que a Red Bull pode beneficiar com as condições de pista semelhantes ao que os pilotos encontraram durante o primeiro dia do Grande Prémio do Japão. O piloto mexicano esteve a trabalhar durante grande parte do tempo em pista no segundo treino na simulação de corrida, com o RB18 mais pesado e num ritmo mais baixo do que acontecia com Max Verstappen. E enquanto foi a Mercedes que foi mais rápida nessa sessão, Pérez está confiante que a Red Bull será competitiva independentemente das condições da pista.

“Esta pista é sempre um desafio, mesmo que esteja molhada. É fantástica. A melhor pista do mundo”, afirmou o piloto mexicano da Red Bull. “Penso que estamos bastante confortáveis nestas condições e temos uma ideia clara do que vamos fazer. Portanto, deve ser bom para nós”.

Pérez terminou o primeiro dia em Suzuka com o quarto melhor registo do treino, 0.899s mais lento do que o tempo por volta estabelecido por George Russell.