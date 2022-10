GP Japão F1, Sebastian Vettel: Suzuka “é especial” | AutoSport

Sebastian Vettel teve na qualificação do Grande Prémio do Japão um dos seus melhores resultados do ano, tendo alcançado a Q3 pela primeira vez desde Baku no mês de junho. “Foi fantástico”, disse o piloto alemão que termina a carreira no final da presente temporada de F1 à Sky. “A pista é algo especial. Sinto-me mais vivo aqui do que em qualquer outra pista. O primeiro setor, ‘voando’ da esquerda para a direita, só a jogar com o acelerador e equilibrando o carro com o pedal do acelerador, no máximo só um bocadinho de travão, isso é mágico”.

Claramente entusiasmado pelo regresso ao Japão e ao circuito de Suzuka, Vettel acrescentou que não importa as condições que vão encontrar amanhã na corrida, salientando que “não importa o que aconteça, acho que temos que fazer o nosso melhor. Estamos a começar muito bem e acima daquilo que tínhamos previsto”. O piloto alemão avisou para o papel importante que considera que os pneus vão ter na corrida, visto que a pista é “agressiva para os pneus” dada a sua extensão.

Na despedida de Vettel de mais um icónico circuito do calendário da Fórmula 1, o piloto vai arrancar de nono da grelha, tendo Lando Norris ao seu lado.