GP Japão F1: Resultados e classificações, Antonelli faz história

Com a vitória de hoje a segunda consecutiva, Kimi Antonelli tornou-se o piloto mais jovem de sempre a liderar o Mundial de Fórmula 1, aos 19 anos, superando o recorde de Lewis Hamilton de 2007. Com dois triunfos e um segundo lugar o jovem italiano é agora o líder da competição, e tem nove pontos de avanço para o seu colega de equipa, George Russell que depois de vencer na Austrália, foi segundo na China e agora quarto no Japão.

Já a considerável distância, Charles Leclerc (Ferrari) é quarto com dois pódios e um quarto lugar, mas já a 23 pontos de Antonelli, tendo também mais oito pontos que Lewis Hamilton (Ferrari) que foi hoje sexto e tem apenas um pódio.

Lando Norris (McLaren MCL40 Mercedes) e Oscar Piastri (McLaren MCL40 Mercedes) surgem em quinto e sexto, mas para já são os Ferrari que mais perto conseguem estar dos Mercedes.

Max Verstappen (Red Bull RB22 Ford) é apenas nono… com menos 60 pontos que Antonelli!

Nos Construtores, claro, já uma grande diferença da Mercedes para as suas adversárias. Soma 135 pontos, mais 45 que a Ferrari, com a McLaren a ter praticamente metade da Scuderia de Maranello.