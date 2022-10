GP Japão F1: Reinício suspenso | AutoSport

A direção de corrida tinha dado a indicação que a corrida do GP do Japão seria reiniciada às 6h50, hora de Portugal continental, com o pelotão que deveria percorrer pelo menos uma volta atrás do Safety car e com pneus de chuva obrigatórios, mas momentos antes foi dada a indicação que esse procedimento seria suspenso, sem qualquer indicação de nova hora para os carros saírem do pitlane.