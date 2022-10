GP Japão F1: Reinício marcado para as 8h15 | AutoSport

A direção de corrida anunciou o reinício da corrida do Grande Prémio do Japão para as 8h15, quando faltarão cerca 45 minutos para o final da duração máxima da prova. Os pilotos vão sair atrás do Safety Car e com pneus de chuva, visto que continua a chover em Suzuka.

Recordamos que houve já um reinício marcado anteriormente, mas foi depois adiado.