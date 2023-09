GP Japão F1: Recorde a grelha de partida | AutoSport

Max Verstappen completou a sua volta mais rápida na sessão de qualificação, conquistando a pole position número 29 da carreira, em 1:29.304s, com uma vantagem de 0.581s para Oscar Piastri, que vai arrancar da primeira fila da grelha de partida na corrida de amanhã.

Sem os dois Ferrari a conseguirem acompanhar o ritmo dos McLaren, Lando Norris foi o terceiro piloto mais rápido, à frente de Charles Leclerc, Sergio Pérez e Carlos Sainz. Lewis Hamilton foi o mais rápido dos Mercedes, alcançando o sétimo posto da grelha, seguido de George Russell, enquanto Yuki Tsunoda qualificou-se com um tempo mais rápido do que Fernando Alonso, que fechou o top 10.

Confira a ordem de partida para a corrida do GP do Japão, com hora prevista para começar às 6:00h em Portugal continental:

Foto: Clive Rose/Getty Images/Red Bull Content Pool