GP Japão F1: Ralf Schumacher pensa que Haas beneficiou Magnussen | AutoSport

Mick Schumacher terminou o Grande Prémio do Japão no penúltimo lugar da classificação, tendo subido um lugar após a penalização aplicada a Pierre Gasly, depois de ter sido prejudicado pela estratégia da equipa, considera Ralf Schumacher.

Mick Schumacher foi o último piloto que trocou de pneus de chuva para intermédios numa decisão que o atirou para o fundo do pelotão numa altura em era 10º classificado.

“Não seria a primeira vez que a Haas tomava decisões que tendem para Magnussen e não para Mick”, disse Ralf Schumacher ao canal alemão da Sky.

Também o piloto manifestou a sua insatisfação por ser mandado parar mais tarde. “Os pontos estavam mesmo ali e não conseguimos”, afirmou Mick Schumacher. “O nosso carro é muito forte, especialmente naquela fase entre piso molhado e seco, mas infelizmente montamos [os pneus intermédios] um pouco tarde demais.

Günther Steiner, chefe de equipa da Haas, reconheceu que a gestão de corrida não foi a melhor no Japão, salientando que foram “apanhados de surpresa” e que foram “demasiado reativos e não pró-ativos, e acabámos por baixar na classificação”.

O responsável pela equipa norte-americana adiantou que vão “rever o que fizemos e veremos se da próxima vez fazemos melhor”.