GP Japão F1: Quatro pilotos convocados pelos comissários da FIA

O Grande Prémio do Japão foi palco de um incidente na volta inicial, com Daniel Ricciardo e Alex Albon a serem convocados pelos Comissários Desportivos da FIA na sequência de um toque entre ambos, que resultou no acidente e consequente bandeira vermelha.

Quando a corrida começou, Ricciardo fez uma manobra para o lado direito da pista ao aproximar-se da curva 3, numa tentativa de tomar a trajetória de corrida. No entanto, tocou no Williams de Albon, o que fez ambos os carros colidirem com as barreiras de pneus.

Felizmente, saíram ilesos dos seus carros, mas a corrida teve de ser interrompida com bandeira vermelha durante quase meia hora para facilitar a reparação das barreiras de pneus danificadas.

Para além de Ricciardo e Albon, George Russell e Oscar Piastri também foram chamados a comparecer perante os comissários do Grande Prémio do Japão na sequência de um toque no final da corrida.

Nas últimas voltas de Suzuka, Russell, da Mercedes, estava a perseguir Piastri pelo sétimo lugar e tentou uma ultrapassagem na na última chicane, com o australiano a argumentar que foi forçado a sair da pista.