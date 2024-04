GP Japão F1, Q1: Lance Stroll eliminado

São 5 pilotos de 5 equipas eliminados no Q1, com Lance Stroll a ser a grande surpresa do primeiro segmento da qualificação. Acompanham o piloto canadiano, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Logan Sargeant e Zhou Guanyu.

Poucos pilotos saíram imediatamente para a pista após o semáforo verde se acender no final do pitlane para o início do primeiro segmento da sessão de qualificação do Grande Prémio do Japão.

Sem ninguém em pista, Kevin Magnussen registou a marca de 1:31.203s, precisando a Haas de um bom resultado na sessão, depois de um treino final complicado.

George Russell será investigado no final da qualificação, por possível saída insegura da sua box, num incidente com Oscar Piastri.

Com todos os pilotos em pista, Sergio Pérez passou para a frente da tabela de tempos até o seu companheiro de equipa terminar a sua volta, registando a marca mais rápida naquela altura, com 1:28.866s. Fernando Alonso colocou-se, pouco depois, no segundo posto, a 0.388s do neerlandês da Red Bull.

Seguiam-se Pérez (+0.437s) e Piastri (+0.559s), com Carlos Sainz a fechar o top 5, a mais de 0.6s de Max Verstappen.

Finalizadas estas voltas rápidas, surgiam Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Logan Sargeant, Kevin Magnussen e Zhou Guanyu nas posições de eliminação no Q1.

O piloto norte-americano da Williams realizou a sua volta quando só estavam os dois carros da equipa em pista, mas ficou pelo 15º registo, numa posição frágil visto que ainda faltavam as últimas voltas rápidas de todos os outros pilotos.

No final do segmento, Esteban Ocon fez uma boa volta e terminou no 14º posto, enquanto Pierre Gasly ficou em posição de eliminação, no 17º lugar, atrás de Lance Stroll, a maior surpresa do Q1. Enquanto Fernando Alonso esteve na frente da tabela de tempos, o piloto canadiano vai partir do fundo da grelha, na 16ª posição.

Eliminados foram ainda Kevin Magnussen, Sargeant e Zhou Guanyu.