GP Japão F1: Prova deste ano é o primeira a realizar-se em abril, apresentando novos desafios

O paddock da Fórmula 1 prepara-se para um momento histórico, com a estreia do Grande Prémio do Japão em abril, quebrando a tradição do seu habitual calendário na parte final da temporada – novembro ou outubro – apesar do Grande Prémio do Pacífico de 1994 se ter realizado em abril, mas no circuito de Aida.

Conhecido pelo seu desafiante traçado em forma de oito, Suzuka tem sido testemunha de inúmeros momentos decisivos para o campeonato ao longo da sua história. A natureza exigente da pista coroou frequentemente campeões de pilotos e de construtores.

A pista de 5,807 quilómetros, propriedade da Honda, representa um desafio único para pilotos e carros, testando as suas capacidades com o seu traçado exigente. O asfalto áspero e abrasivo do circuito, juntamente com a diversidade de curvas, coloca uma enorme pressão sobre os pneus, exigindo uma abordagem estratégica à gestão dos pneus.

A Pirelli, o fornecedor oficial de pneus, optou pelo trio de compostos mais duros – C1, C2 e C3 – refletindo a seleção utilizada no Barém para a abertura da temporada. Com o desgaste dos pneus e as exigências de energia a serem fatores significativos, a estratégia convencional é a de duas paragens. No entanto, as temperaturas mais baixas podem abrir caminho para uma estratégia de uma paragem, apresentando aos pilotos novos desafios na manutenção do desempenho dos pneus.Com 33 edições da prova realizadas em Suzuka e quatro na pista de Fuji, o Grande Prémio do Japão tem um rico legado na história da Fórmula 1. Michael Schumacher reina supremo como o piloto mais bem sucedido, com seis vitórias, enquanto a McLaren ostenta o maior número de vitórias como equipa.

As 18 curvas de Suzuka, incluindo secções icónicas como a Spoon, 130R e as desafiantes curvas Degner, oferecem um espetáculo emocionante tanto para os pilotos como para os fãs. O traçado único do circuito e a sua história rica fazem dele um ponto alto do calendário da Fórmula 1.