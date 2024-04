GP Japão F1: Pontos de interrogação sobre a meteorologia

Uma das possíveis surpresas que as equipas poderão ter de enfrentar vem da meteorologia, depois de um fim de semana de corrida relativamente frio em Suzuka. Este é um evento que é frequentemente afetado pela chuva, e houve um TL2 molhado que perturbou a corrida de sexta-feira.

O início do calendário tem registado temperaturas mais baixas e, embora as previsões apontassem para uma probabilidade muito maior de chuva no dia da corrida no início da semana, ainda não é possível excluí-la completamente depois de dias nublados durante todo o fim de semana até agora.

Se as previsões atuais se confirmarem, alguns aguaceiros durante a noite darão lugar a um dia mais quente e solarengo no domingo, o que poderá constituir um desafio diferente, uma vez que as equipas também não terão feito quaisquer voltas nessas condições e tendo em conta que a F1 atualmente está cada vez mais ‘sensível’ qualquer pequena coisa pode fazer subir ou descer a prestação de uma equipa ou de um piloto bastante, num plantel que é muito mais equilibrado do que a maioria das vezes os resultados deixam transparecer…