GP Japão F1: Pole de Max Verstappen em dúvida, foi chamado ao CCD | AutoSport

Max Verstappen pode perder a pole do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 embora o mais provável seja uma reprimenda devido ao incidente com Lando Norris, que poderia ter acabado muito mal. tudo se passou na Q3 quando Lando Norris terminava uma volta rápida, antes da chicane que dá acesso à reta da meta, a zona mais rápida do traçado, a 130R, Verstappen rodava lento do lado direito da pista e quando viu Norris, desviou-se para a esquerda, precisamente para onde o piloto inglês já tinha ‘apontado’ o seu McLaren, com Lando Norris a ter que fugir para a escapatória conseguindo manter o controlo do seu monolugar, reentrando em pista, mas o acidente esteve muito perto de suceder e não seria ‘bonito’. Felizmente, tudo não passou de um grande susto, mas o pilotos neerlandês foi chamado aos Comissários devido a uma violação do Artigo 33.4 do Regulamento Desportivo, que diz: “em nenhum momento, um carro pode ser conduzido desnecessariamente devagar, erraticamente ou de uma forma que possa ser considerada potencialmente perigosa para outros pilotos ou qualquer outra pessoa”.

Verstappen pediu desculpa, mas ninguém ficará admirado se for penalizado. Claro que Verstappen devia ter sido avisado pela equipa, e ao que parece, não foi…