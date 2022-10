GP Japão F1: Pneus mais duros em Suzuka | AutoSport

Além dos pneus protótipos testados no segundo treino livre do GP do Japão, a Pirelli disponibiliza os compostos mais duros para a Fórmula 1. O trio de compostos mais duros está de regresso para Suzuka, o C1 (P Zero duro), C2 (P Zero médio) e C3 (P Zero macio).

Tal como em Singapura, o GP do Japão realizou-se pela última vez em 2019 devido à pandemia. Este ano o desafio será ainda maior, com as equipas a terem de abordar o circuito e as condições meteorológicas imprevisíveis com a última geração de carros e pneus.

“Perguntem aos pilotos quais são os seus circuitos favoritos e Suzuka sempre estará no topo da lista, com as suas curvas exigentes, como a 130R e a Spoon, uma atmosfera e fãs verdadeiramente incríveis”, disse Mario Isola, responsável da Pirelli para a Fórmula 1, na antevisão da prova japonesa. “Há um número muito parecido de curvas para a esquerda e para a direita, e um layout único em forma de oito, o que significa que as exigências do circuito são equilibradas. As cargas de energia suportadas pelos pneus são das mais altas que registámos durante todo o ano, o que, juntamente com o seu traçado, justifica a escolha dos três compostos mais duros da nossa gama. Considerando que os monolugares atuais são mais pesados do que os seus antecessores, com os limites de desempenho sempre no máximo, esse desafio será maior do que nunca. Este ano, em jeito de novidade, serão testados alguns protótipos de pneus para a época de 2023, durante uma longa sessão de treinos livres durante a tarde de sexta-feira, onde aproveitaremos para finalizar as especificações para o próximo ano”.

Recordamos que a segunda sessão de treinos livres no Japão foi estendida para 90 minutos, com o objetivo de permitir o teste de pneus dos protótipos de pneus slick para a temporada de 2023 (o mesmo deverá acontecer no Grande Prémio dos Estados Unidos). Os testes de pneus decorrerão durante toda a sessão do TL2 de Suzuka e Austin e permitirão ajustar os compostos para 2023. Os protótipos podem ser facilmente reconhecidos por não possuírem marcações coloridas nos flancos.