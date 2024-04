GP Japão F1, Pierre Gasly: “Temos de aproveitar ao máximo as oportunidades”

Ao contrário do seu companheiro de equipa, Pierre Gasly não garantiu uma vaga no Q2, tendo sido eliminado no segmento inicial da sessão de qualificação do GP do Japão, arrancando para a corrida desde o 17º posto da grelha.

“Definitivamente, foi uma desilusão ter ficado de fora no Q1 de hoje”, começou por dizer o piloto francês. “O carro estava bom no sector 1 na minha segunda volta rápida mas, depois disso, parecia escorregar muito e talvez tenhamos sobreaquecido os pneus traseiros. Estava a lutar com a tração à saída das curvas, tinha uma traseira instável e estava demasiado confuso para fazer uma volta completamente limpa”. Gasly admite que esta “é uma área que temos de analisar e compreender, pois é o que nos falta neste momento”.

Para a corrida, o piloto da Alpine garante que vai “lutar, como sempre fazemos”, acreditando que “haverá oportunidades e temos de as aproveitar ao máximo amanhã. Vamos apostar na estratégia e ver se podemos beneficiar de alguma coisa à nossa frente”.