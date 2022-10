GP Japão F1: Pierre Gasly penalizado em 20s por exceder velocidade sob bandeira vermelha | AutoSport

Foram adicionados 20 segundos ao tempo total de corrida e dois pontos de penalização por ter excedido a velocidade durante o período de bandeiras vermelhas após o acidente de Carlos Sainz. Foi na mesma altura em que Pierre Gasly passou a poucos metros de uma grua e comissários de pista que iam recuperar o Ferrari do piloto espanhol e depois do piloto francês ter parado na box para substituir a frente do AT03 que sofreu danos com o embate de material publicitário.

Pode ler-se no documento emanado pelo colégio de comissários que Gasly “depois de passar pelo local do incidente, o carro 10 continuou, sob a situação da bandeira vermelha, a velocidades que excederam os 200 km/h em múltiplas ocasiões, e que atingiram 251 km/h a dada altura”. Na decisão, os comissários da FIA esclarecem que “o piloto admitiu que agora compreendia que poderia ter havido em comissários ou obstáculos em pista, e admitiu que foi passou demasiadamente rápido”.

“No entanto, como atenuante da penalização, temos em conta que embora a velocidade pudesse

não ser considerado, por qualquer medida, como “lento” como exigido nos regulamentos, foi

mais lento do que a velocidade máxima que poderia ser alcançada nestas condições”, lê-se ainda.

O colégio de comissários explica ainda que tiveram “em conta o choque que o piloto sofreu ao ver um camião na linha de corrida na curva do incidente”. Comprovando as imagens que todos tivemos acesso sobre a grua dentro de pista, numa situação em não beneficiou a direção de corrida da FIA.

Neste caso, com a penalização imposta, Gasly apenas perde uma posição, visto que terminou em pista no penúltimo posto, ou seja, baixa para o 18º lugar.