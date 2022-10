GP Japão F1: Pierre Gasly pede à AlphaTauri para “fazer um trabalho melhor” | AutoSport

Pierre Gasly está dececionado com as decisões da AlphaTauri durante a corrida do GP de Singapura, numa prova que considera ter sido uma boa oportunidade para a equipa somar pontos importantes para o campeonato de construtores.

“Perdemos uma oportunidade de somar pontos, especialmente em termos de construtores em Singapura e temos de analisar a forma como gerimos o fim de semana”, começou por dizer Gasly. “Honestamente, não parecemos muito competitivos em piso seco na sexta-feira, mas a qualificação foi divertida e deu-nos uma boa oportunidade em corrida”.

O piloto francês, que pode ser anunciado em Suzuka como companheiro de equipa de Esteban Ocon na Alpine para 2023, explicou que a decisão de trocar de pneus mais cedo em Marina Bay, resultou na perda de posições para a Aston Martin. Por isso, Gasly salientou que “temos de fazer um trabalho melhor, pois há potencial para alguns bons resultados antes do final do ano, começando imediatamente no Japão”.

Antevendo um GP do Japão com muito apoio dos fãs, beneficiando da ligação da sua equipa com a Honda, Pierre Gasly recorda que “da última vez que lá estivemos, em 2019, tive um bom fim de semana, classificando-me em nono e terminando em sétimo, por isso vamos ver o que podemos fazer desta vez”.